Койта успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Генчлербирлиги»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Койта уйдет в платную аренду с обязательным выкупом. Общая сумма сделки — 2 миллиона евро.

«Секу успешно прошел медосмотр», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Контракт 25-летнего малийца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.