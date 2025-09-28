Орлов: «Слава богу, Глушенков уже улыбается после голов»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупной победе «Зенита» над «Оренбургом» (5:2) и покере Максима Глушенкова.

— А помните, что я вам сказал после матча «Краснодар» — «Зенит» (0:2)? Назвал Глушенкова лучшим российским игроком в РПЛ. По-моему, он во встрече с «Оренбургом» подтвердил эти слова. Очень хороший футболист! Как он разнообразно действует! Как на рывке уходит от опекуна! Какие породистые голы! А как понимает партнеров? Когда молодец, тогда молодец. Ну и, слава богу, начал улыбаться после забитых мячей.

«Зенит» набрал 19 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от «Краснодара» и «Локомотива» на одно очко.