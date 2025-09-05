Мостовой заявил, что Жерсон рад находиться в «Зените»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слова экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова, который заявил, что новичок сине-бело-голубых Жерсон недоволен переходом в российский клуб.
По словам Смолова, 28-летний бразилец «начал ныть и высказывать недовольство» уже на второй день пребывания в питерской команде.
«Это неправда. Он, конечно же, рад, что находится в «Зените», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Источник: РБ Спорт
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|19
|
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
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|
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|12
|
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|2
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|
9
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|2
|5
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|11
|
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|2
|4
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|
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|1
|6
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|9
|
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|2
|2
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|8
|
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|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
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|9
|1
|4
|4
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|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
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|9
|0
|3
|6
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|3
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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