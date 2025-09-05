Мостовой заявил, что Жерсон рад находиться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слова экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова, который заявил, что новичок сине-бело-голубых Жерсон недоволен переходом в российский клуб.

По словам Смолова, 28-летний бразилец «начал ныть и высказывать недовольство» уже на второй день пребывания в питерской команде.

«Это неправда. Он, конечно же, рад, что находится в «Зените», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.