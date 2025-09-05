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Мостовой заявил, что Жерсон рад находиться в «Зените»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слова экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова, который заявил, что новичок сине-бело-голубых Жерсон недоволен переходом в российский клуб.

По словам Смолова, 28-летний бразилец «начал ныть и высказывать недовольство» уже на второй день пребывания в питерской команде.

«Это неправда. Он, конечно же, рад, что находится в «Зените», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
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Андрей Мостовой
Жерсон
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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 7
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Динамо Мх

 5
П
Педро
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 4
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Маркиньос

Спартак

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И К Ж
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