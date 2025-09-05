«Оренбург» объявил о переходе хавбека «Черноморца»

Полузащитник «Черноморца» Павел Горелов перешел в «Оренбург», сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

22-летний россиянин в сезоне-2024/25 провел 33 матча в первой лиге, забил 5 голов и сделал 2 результативных паса.

Ранее он играл «Ростов», КАМАЗ и «Ван» (Армения).