Экс-футболист ЦСКА Штромбергер скончался в возрасте 69 лет

4 сентября на 70-м году жизни скончался нападающий ЦСКА Геннадий Штромбергер, сообщает пресс-служба клуба.

В составе армейского клуба Штромбергер стал победителем первой лиги СССР. После завершения игровой карьеры работал тренером дубля армейцев и начальником команды.

В ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Штромбергера.