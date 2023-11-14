Мостовой считает, что у «Краснодара» будет преимущество над «Зенитом» во второй половине сезона РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Во втором круге «Краснодар» будет играть с «Зенитом» на своем поле. Это уже преимущество. Во многом будет решать именно календарь. Сейчас все выровнялись в турнирной таблице. Любая потеря очков приближает другие команды», — цитирует Мостового betonmobile.ru.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 32 очками. «Зенит» набрали 30 очков и занимают 2-е место.