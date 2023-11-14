Орещук считает, что игра с 2DROTS будет хорошим спаррингом для «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о предстоящем товарищеском матче бело-голубых против 2DROTS из Медиалиги.

«Амкал» и 2DROTS — самые популярные команды в медийном футболе. Футбол должен идти в массы, я только за этот матч. Для бело-голубых это будет нормальным спаррингом, 2DROTS — не мальчики для битья. Плюс из этой игры можно сделать для людей шоу. В наше время это нормально, трэш-ток контент. Все нужно пробовать, если это еще привлечет подписчиков и аудиторию, то почему нет? 2DROTS могли бы играть в «Золотом» дивизионе второй лиги и бороться там за высокие места. У «дротов» есть много ребят, которые могут играть не на ведущих ролях в командах первой лиги. Просто им это не надо, у них свой образ жизни и быта», — приводит Metaratings.ru слова Орещука.

Матч между клубами состоится в субботу, 18 ноября на «ВТБ Арене». В июле прошлого года «Динамо» сыграло с другой медийной командой, «Амкалом», и одержало победу в этой встрече со счетом 5:0.