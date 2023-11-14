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14 ноября, 23:56

Орещук считает, что игра с 2DROTS будет хорошим спаррингом для «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о предстоящем товарищеском матче бело-голубых против 2DROTS из Медиалиги.

«Амкал» и 2DROTS — самые популярные команды в медийном футболе. Футбол должен идти в массы, я только за этот матч. Для бело-голубых это будет нормальным спаррингом, 2DROTS — не мальчики для битья. Плюс из этой игры можно сделать для людей шоу. В наше время это нормально, трэш-ток контент. Все нужно пробовать, если это еще привлечет подписчиков и аудиторию, то почему нет? 2DROTS могли бы играть в «Золотом» дивизионе второй лиги и бороться там за высокие места. У «дротов» есть много ребят, которые могут играть не на ведущих ролях в командах первой лиги. Просто им это не надо, у них свой образ жизни и быта», — приводит Metaratings.ru слова Орещука.

Матч между клубами состоится в субботу, 18 ноября на «ВТБ Арене». В июле прошлого года «Динамо» сыграло с другой медийной командой, «Амкалом», и одержало победу в этой встрече со счетом 5:0.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-dlya-dinamo-sparring-s-2drots-budet-khoroshim-droty-ne-malchiki-dlya-bitya-305634/
Роман Орещук
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
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Мостовой считает, что у «Краснодара» будет преимущество над «Зенитом» во второй половине сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
Джон Кордоба

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Роман Ежов

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