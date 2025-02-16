Дмитрий Гунько: «Дзюба — один из лучших нападающих чемпионата России»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что форвард «Акрона» Артем Дзюба остается одним из лучших нападающих в России.

«Несомненно, Дзюба — один из лучших нападающих в чемпионате России, — приводит «РБ Спорт» слова Гунько. — Что важно, он проходит с командой полноценные сборы, участвует во всех играх. Это говорит о том, что футболист готовится. В прошлом году мы играли с «Локомотивом», и Артем не принимал участия в матче, как и многих других встречах межсезонья. Сейчас он не просто выходит, но еще и регулярно забивает. Для «Акрона» это системообразующий футболист, на котором строится игра команды, плюс ко всему он результативен до сих пор».

В этом сезоне 36-летний Дзюба забил 3 мяча в 11 матчах за «Акрон». Форварду остался 1 гол до Александра Кержакова в «Клубе 100».