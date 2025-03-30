Мостовой считает, что Ливай Гарсия может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Ливая Гарсии в матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Как оцените игру Гарсии?

— Ну, он третью игру только проводит. Гарсия прыгучий — нормально, надо смотреть. Когда купили Угальде, все тоже кричали: «Кто это»?! А сейчас он — лучший бомбардир.

— В Гарсии вы видите такую перспективу?

— Да, а почему нет? Мы же о нем не знали, потом посмотрели, вроде, нормальный.

Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. За московский клуб 27-летний футболист отыграл 5 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием.

(Александр Абустин)