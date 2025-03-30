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Мостовой считает, что Ливай Гарсия может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Ливай Гарсия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего красно-белых Ливая Гарсии в матче 22-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Как оцените игру Гарсии?

— Ну, он третью игру только проводит. Гарсия прыгучий — нормально, надо смотреть. Когда купили Угальде, все тоже кричали: «Кто это»?! А сейчас он — лучший бомбардир.

— В Гарсии вы видите такую перспективу?

— Да, а почему нет? Мы же о нем не знали, потом посмотрели, вроде, нормальный.

Гарсия перешел в «Спартак» 7 февраля. За московский клуб 27-летний футболист отыграл 5 матчей, в которых не отметился ни одним результативным действием.

(Александр Абустин)

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Александр Мостовой
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Ливай (Леви) Гарсия
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 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
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 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
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 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
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 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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