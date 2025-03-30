«Зенит» — «Рубин»: Мантуан получил желтую карточку и пропустит матч с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан получил желтую карточку в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина».

Аргентинец на 35-й минуте сбил на углу штрафной петербургского клуба полузащитника «Рубина» Илью Рожкова. Таким образом, Мантуан пропустит матч следующего тура против «Локомотива».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».