«Зенит» — «Рубин»: Нино заменили после столкновения Вуячичем

Защитника «Зенита» Нино заменили после столкновения с Игорем Вуячичем в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина».

Футболисты столкнулись головами в верховой борьбе. Медицинская бригада вышла на поле и зашила бразильцу бровь, после чего он продолжил матч, но на 14-й минуте был заменен на Нурали Алипа. Защитник казанской команды продолжил матч в специальном шлеме.

Защитник «Рубина» Игорь Вуячич. Фото Скриншот трансляции

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».