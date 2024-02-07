Источник: Джикия может перейти в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Турции, утверждает 61saat.

По информации источника, Джикия может перейти в «Трабзонспор». 30-летний россиянин рассматривается в клубе в качестве замены для испанца Хоакина Фернандеса, который может покинуть команду в ближайшее время.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.