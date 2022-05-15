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Мостовой: «На последний тур полетим смешанным составом с «Зенитом-2». Некоторым бразильцам дадут отдохнуть»

Мостовой рассказал, в каком составе «Зенит» полетит на последний матч сезона с «Нижним Новгородом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, в каком составе команда отправится на матч последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

— Каким составом полетите на последний тур?

— Знаю, что некоторым бразильцам дадут отдохнуть. Будет смешанный состав с «Зенитом-2». Все русские игроки останутся. У нас остался последний матч, поиграем и домой поедем.

— Почему «Зенит» никто не может остановить?

— А что нам делать? Не выигрывать что ли? Это уже забота других клубов.

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» состоится 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).

«Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство по итогам сезона-2021/22.

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
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