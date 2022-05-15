Мостовой: «На последний тур полетим смешанным составом с «Зенитом-2». Некоторым бразильцам дадут отдохнуть»

Мостовой рассказал, в каком составе «Зенит» полетит на последний матч сезона с «Нижним Новгородом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, в каком составе команда отправится на матч последнего, 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода».

— Каким составом полетите на последний тур?

— Знаю, что некоторым бразильцам дадут отдохнуть. Будет смешанный состав с «Зенитом-2». Все русские игроки останутся. У нас остался последний матч, поиграем и домой поедем.

— Почему «Зенит» никто не может остановить?

— А что нам делать? Не выигрывать что ли? Это уже забота других клубов.

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» состоится 21 мая. Начало — в 17.00 (мск).

«Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство по итогам сезона-2021/22.