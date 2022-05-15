Жиго назвал тяжелым матч «Спартака» с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал ничью с «Зенитом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

«Тяжелый матч. Обидно, что мы пропустили в концовке. Но это футбол. У нас был шанс победить, но мы им не воспользовались, сегодня только ничья. Я считаю, что пенальти не было. Селихов сыграл в мяч, но судья свистнул. Если бы не было пенальти, мы бы все равно пропустили от Малкома», — сказал Жиго.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками в 29 матчах.