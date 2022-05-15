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Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал главного конкурента питерской команды в сезоне РПЛ-2021/22.

— Дзюба сказал, что не чувствовал конкуренцию с «Динамо» в борьбе за чемпионство, что она была больше на словах. Ты чувствовал, что «Динамо» все-таки поджимает?

— У нас была небольшая разница по очкам, 2-3. Тем более в последнем туре перед зимней паузой мы сыграли в ничью. Была какая-то конкуренция, но в конце, наверно, за счет опыта, «Динамо» — молодая команда, а у нас все спокойные были. Все были уверены в своем чемпионстве.

— Может бы такое, как со «Спартаком» в 90-х?

— Думаю, да. Там 8 чемпионств, но все равно сейчас есть какая-то гегемония, четыре чемпионства подряд. 8 или не 8, не знаю, дальше будет видно. Сейчас пока все уверены в своих силах и все знают, что «Зенит» — лидер.

— Вот это вы наглый парень.

— Почему наглый? Я не говорю, что возьмем 8 чемпионств подряд. Просто сейчас чемпионство вполне возможно, почему нет?

— Кого вы считаете главным конкурентом?

— В этом году «Динамо», но они оступились. Не знаю, уйдет ли сейчас Шварц, но это очень большая заслуга тренера. Мне очень импонирует команда «Динамо».

Александр Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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 - : -
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Динамо – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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Химки – Спартак
 - : -
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