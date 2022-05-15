Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой назвал главного конкурента питерской команды в сезоне РПЛ-2021/22.

— Дзюба сказал, что не чувствовал конкуренцию с «Динамо» в борьбе за чемпионство, что она была больше на словах. Ты чувствовал, что «Динамо» все-таки поджимает?

— У нас была небольшая разница по очкам, 2-3. Тем более в последнем туре перед зимней паузой мы сыграли в ничью. Была какая-то конкуренция, но в конце, наверно, за счет опыта, «Динамо» — молодая команда, а у нас все спокойные были. Все были уверены в своем чемпионстве.

— Может бы такое, как со «Спартаком» в 90-х?

— Думаю, да. Там 8 чемпионств, но все равно сейчас есть какая-то гегемония, четыре чемпионства подряд. 8 или не 8, не знаю, дальше будет видно. Сейчас пока все уверены в своих силах и все знают, что «Зенит» — лидер.

— Вот это вы наглый парень.

— Почему наглый? Я не говорю, что возьмем 8 чемпионств подряд. Просто сейчас чемпионство вполне возможно, почему нет?

— Кого вы считаете главным конкурентом?

— В этом году «Динамо», но они оступились. Не знаю, уйдет ли сейчас Шварц, но это очень большая заслуга тренера. Мне очень импонирует команда «Динамо».