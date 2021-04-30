Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле
12:32
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком команды в апреле.
За 23-летнего хавбека проголосовало 64,06 процента респондентов. Второе место занял Сердар Азмун (13,08%), третье — Далер Кузяев (7,27 процента).
Мостовой провел в апреле 4 матча, в которых забил три гола.
В текущем сезоне Мостовой провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Андрей Мостовой — «G-Drive. Лучший игрок» апреля! ???#GDrive #ЭтоМощно— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 30, 2021
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