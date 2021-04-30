Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком команды в апреле.

За 23-летнего хавбека проголосовало 64,06 процента респондентов. Второе место занял Сердар Азмун (13,08%), третье — Далер Кузяев (7,27 процента).

Мостовой провел в апреле 4 матча, в которых забил три гола.

В текущем сезоне Мостовой провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.