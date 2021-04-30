Червиченко ответил на вопрос о том, использует ли «Спартак» админресурс

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова комментатора Геннадия Орлова о том, что «Зенит» использует административный ресурс.

«Если говорить применительно к «Зениту», то я согласен с Геннадием Сергеевичем. Это присутствует везде и всегда. Брежнев, например, болел за «Спартак». Это некий оберег команды от беспредела. За «Ростов» никто не болеет, вот его и глушат. Если бы в правительстве кто-то болел за «Ростов», то такого никогда не было. Админресурс есть везде, и в Европе тоже. В «ПСЖ» тоже искали спонсора, дали им налоговые льготы. По правилу, игроки должны отдавать налог в размере 76 процентов от своей зарплаты. В итоге же какое-то соглашение нашли. Главное, чтобы эти административные ресурсы не теряли головы и не переходили грань», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко не исключил, что «Спартак» также использует административный ресурс.

«Разве «Спартак» обижают? За них болеет много влиятельных людей. Они просто хорошо истерят по малейшему поводу. В ущерб «Спартаку» был только тот самый матч с «Сочи». И то, после него все очень сильно пострадали. Один лишился судейства, второй на детекторе лжи трясся. Больше беспредельных вещей в адрес «Спартака» я не увидел. Они просто поднимают серьезный шум для того, чтобы их лучше судили. У них пару раз это прошло, и теперь они смело этим пользуются», — добавил Червиченко.

Ранее, 30 апреля, российский комментатор Геннадий Орлов на своем YouTube-канале признал наличие административного ресурса в российском футболе, отвечая на соответствующий вопрос по поводу «Зенита».

(Владимир Пушкарев)