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Орлов ответил на вопрос о том, использует ли «Зенит» административный ресурс

11:58
Геннадий Орлов. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Геннадий Орлов. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Телекомментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос о том, что «Зенит» использует административный ресурс в Тинькофф РПЛ.

Вопрос звучал так: «Геннадий Сергеевич, как вы относитесь к вбросам московских журналистов и любителей «Спартака», что «Зенит» выигрывает матчи только благодаря административному ресурсу?»

«Это закрытая история — административный ресурс. То, что он используется, в этом нет сомнения. Это использовалось раньше, и сейчас используется, и, наверное, и дальше всё будет. Вот история с административным ресурсом с карточкой Ахметова — вот ЦСКА вступился. А «Динамо» не хватило административного ресурса. Защитник Филин обнял и держал футболиста «Динамо» 10 секунд. Какие действия? Судьи всё видели, и ВАР видели, и мы видели, а свистка не было. Почему? Но динамовцы как-то не получили взамен ничего, а ЦСКА (отменил) карточку», — сказал Орлов в прямом эфире ГСО Live на своем YouTube-канале.

«Зенит» с 58 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 2 мая команда Сергея Семака сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ. В случае победы питерцы досрочно станут чемпионами страны.

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