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Комментатор извинился перед игроком «Урала» Калининым за вопрос о позвонках

21:41
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Журналист Александр Неценко извинился перед защитником «Урала» Игорем Калининым за инцидент, произошедший в перерыве матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:5).

Футболисту не понравился вопрос комментатора, который спросил, выкручивал ли Промес уральцам позвонки. После перепалки Калинин покинул зону интервью.

После матча Неценко в Twitter рассказал, что извинился перед игроком.

«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Мы друг друга поняли», — написал журналист.

Пресс-служба «Урала» также написала, что конфликт исчерпан.

После 23 туров чемпионата России «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре уральцы сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 4 апреля.

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