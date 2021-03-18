Комментатор извинился перед игроком «Урала» Калининым за вопрос о позвонках

Журналист Александр Неценко извинился перед защитником «Урала» Игорем Калининым за инцидент, произошедший в перерыве матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:5).

Футболисту не понравился вопрос комментатора, который спросил, выкручивал ли Промес уральцам позвонки. После перепалки Калинин покинул зону интервью.

После матча Неценко в Twitter рассказал, что извинился перед игроком.

«Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принес ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Мы друг друга поняли», — написал журналист.

Я лично объяснился с Игорем Калининым после матча и принёс ему свои извинения, поскольку был некорректен в формулировке вопроса. Конфликт исчерпан. Мы друг друга поняли. pic.twitter.com/HO2lbbaSF2 — Александр Неценко (@netsenko) March 18, 2021

Пресс-служба «Урала» также написала, что конфликт исчерпан.