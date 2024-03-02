ЦСКА является лидером сезона РПЛ по упущенным очкам

ЦСКА дома сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 19-го тура РПЛ. Армейцы упустили победу в добавленное ко второму тайму время.

Команда Владимира Федотова является лидером этого сезона РПЛ по упущенным очкам в матчах, в которых она вела в счете — 16.

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.