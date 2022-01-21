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Мостовой: «Кто-то объяснил, зачем нужен Fan ID? Понимаю недовольство фанатов «Спартака»

Мостовой прокомментировал возможный бойкот фанатов «Спартака» матчей РПЛ
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что фанатские объединения московского клуба провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды.

«Я понимаю недовольство болельщиков «Спартака» — слишком многое запрещают, — цитирует «Чемпионат» Мостового. — А кто-то вообще объяснил, зачем нужен Fan ID? Для безопасности? А тогда для чего-то количество камер, которое установлено на стадионах над каждым креслом? С Fan ID не будут фаеры приносить? Конечно, будут. Немножко странная идея. Но, с другой стороны, на ЧМ у нас все ходили с паспортом болельщика. Мне кажется, люди не могут жить без футбола, поэтому обе стороны найдут какой-то компромисс».

Ранее появилась информация, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID. Фанаты московского клуба якобы начнут бойкотировать матчи с момента возобновления сезона после зимней паузы.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4582923-mostovoj-a-kto-to-obyasnil-zachem-nuzhen-fan-id-ponimayu-nedovolstvo-fanatov-spartaka.html
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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П
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Краснодар

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