Мостовой: «Кто-то объяснил, зачем нужен Fan ID? Понимаю недовольство фанатов «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что фанатские объединения московского клуба провели встречу, на которой приняли общее решение о начале бойкота матчей команды.

«Я понимаю недовольство болельщиков «Спартака» — слишком многое запрещают, — цитирует «Чемпионат» Мостового. — А кто-то вообще объяснил, зачем нужен Fan ID? Для безопасности? А тогда для чего-то количество камер, которое установлено на стадионах над каждым креслом? С Fan ID не будут фаеры приносить? Конечно, будут. Немножко странная идея. Но, с другой стороны, на ЧМ у нас все ходили с паспортом болельщика. Мне кажется, люди не могут жить без футбола, поэтому обе стороны найдут какой-то компромисс».

Ранее появилась информация, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID. Фанаты московского клуба якобы начнут бойкотировать матчи с момента возобновления сезона после зимней паузы.