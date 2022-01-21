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Сегодня, 14:10

«Я приехал побеждать». Языджи обратился к болельщикам ЦСКА

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи обратился к болельщикам
Карен Саркисян
Корреспондент

Новичок ЦСКА Юсуф Языджи обратился к болельщикам московской команды.

«Привет, болельщики ЦСКА. Я дома. Я приехал побеждать», — сказал полузащитник в видео, опубликованном на официальной странице армейцев в Twitter.

24-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Он будет выступать за красно-синих под 97-м номером.

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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

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Сочи

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П
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Краснодар

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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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