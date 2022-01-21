«Я приехал побеждать». Языджи обратился к болельщикам ЦСКА
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи обратился к болельщикам
Новичок ЦСКА Юсуф Языджи обратился к болельщикам московской команды.
«Привет, болельщики ЦСКА. Я дома. Я приехал побеждать», — сказал полузащитник в видео, опубликованном на официальной странице армейцев в Twitter.
24-летний турок перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды до окончания сезона-2021/22. Он будет выступать за красно-синих под 97-м номером.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
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|6
|21-16
|30
|
5
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|18
|8
|5
|5
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|29
|
6
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|7
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|4
|9
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|19
|
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
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|18
|3
|7
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|17-26
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|2
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30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
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Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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