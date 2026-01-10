ЦСКА не интересуется Эвертоном из «Фламенго»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА не интересуется вингером «Фламенго» Эвертоном. Ранее об этом сообщил журналист Вене Касагранде.

Эвертон выступает в составе «Фламенго» с лета 2022 года. Вингер принял участие в 168 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 24 результативными передачами.

Контракт 29-летнего игрока рассчитан до июня 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.