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Судейство

Лапочкин выступил против внедрения ИИ для назначения арбитров на матчи РПЛ

Бывший арбитр Сергей Лапочкин поделился с «СЭ» мнением о внедрении ИИ для оценки работы арбитров и их назначения на матчи РПЛ на примере чемпионата Испании.

«Мы в России что только не проходили, и жеребьевка у нас была, всякое было. Ответственность должен нести руководитель, иначе она будет размытой. Ну человек хочет поставить одного арбитра, а ИИ ему предлагает трех других. А если назначенный судья допустит ошибку? Руководитель скажет, что он не причем, виноват ИИ. Мне кажется, надо доверять человеку. Ну, поиграться в игрушку, наверное, можно, но какую ответственность будет нести интеллект», — сказал Лапочкин «СЭ».

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании планирует внедрить искусственный интеллект для оценки работы арбитров и их назначения на матчи со следующего сезона. Об этом на конференции ISDE Sports Convention 2026 в Мадриде заявил президент лиги Хавьер Тебас.

Давид Петросян

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РПЛ
Сергей Лапочкин (судья)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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