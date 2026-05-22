Лапочкин выступил против внедрения ИИ для назначения арбитров на матчи РПЛ

Бывший арбитр Сергей Лапочкин поделился с «СЭ» мнением о внедрении ИИ для оценки работы арбитров и их назначения на матчи РПЛ на примере чемпионата Испании.

«Мы в России что только не проходили, и жеребьевка у нас была, всякое было. Ответственность должен нести руководитель, иначе она будет размытой. Ну человек хочет поставить одного арбитра, а ИИ ему предлагает трех других. А если назначенный судья допустит ошибку? Руководитель скажет, что он не причем, виноват ИИ. Мне кажется, надо доверять человеку. Ну, поиграться в игрушку, наверное, можно, но какую ответственность будет нести интеллект», — сказал Лапочкин «СЭ».

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании планирует внедрить искусственный интеллект для оценки работы арбитров и их назначения на матчи со следующего сезона. Об этом на конференции ISDE Sports Convention 2026 в Мадриде заявил президент лиги Хавьер Тебас.

Давид Петросян

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