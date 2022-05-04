По данным «СЭ», «Динамо» ищет центрального защитника на замену Ивану Ордецу, при этом один из вариантов — 21-летний Страхиня Еракович.

Этот игрок «Црвены Звезды» считается одним из главных талантов в стране, за ним следят многие клубы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне он провел 37 матчей за сербский клуб во всех турнирах. На счету Ераковича 6 матчей и 1 гол за молодежную сборную Сербии.

Впрочем, в переговоры «Динамо» пока не вступало, бело-голубые составляют шорт-лист кандидатов.