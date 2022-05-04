«Динамо» ищет центрального защитника. Один из вариантов — Еракович
«Динамо» следит за центральным защитником «Црвены Звезды»
По данным «СЭ», «Динамо» ищет центрального защитника на замену Ивану Ордецу, при этом один из вариантов — 21-летний Страхиня Еракович.
Этот игрок «Црвены Звезды» считается одним из главных талантов в стране, за ним следят многие клубы. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.
В текущем сезоне он провел 37 матчей за сербский клуб во всех турнирах. На счету Ераковича 6 матчей и 1 гол за молодежную сборную Сербии.
Впрочем, в переговоры «Динамо» пока не вступало, бело-голубые составляют шорт-лист кандидатов.
Положение команд
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|И
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|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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