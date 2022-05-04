Агент Тодоровича заявил, что защитник хочет остаться в «Ахмате»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича заявил, что футболист хочет продолжить карьеру в клубе из Грозного.

«Ахмат» арендовал 24-летнего боснийца у «Зальцбурга» в сентябре 2021 года с опцией выкупа. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

«Пока ничего не решено. Мы разговаривали со спортивным директором «Ахмата», он сказал, что они будут ждать до окончания чемпионата. Так что узнаем все примерно за пять дней до конца сезона. Хочет ли сам Дарко остаться? Конечно.

Если «Ахмат» скажет, что не готов оставить Дарко, тогда будем думать, у нас есть варианты. Сейчас уже другие клубы начинают звонить, интересоваться, но наша главная цель — «Ахмат». Речь идет только о полном выкупе, но сумма сейчас будет меньше, потому что у него остался год контракта с «Зальцбургом», — приводит «РБ Спорт» слова Попова.

В сезоне-2021/22 Тодорович принял участие в 16 матчах «Ахмата» и не отличился результативными действиями.