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Сегодня, 18:46

Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером команды.

«С радостью, но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь», — приводит «Спорт день за днем» слова Мостового.

Мостовой — воспитанник «Спартака», он играл за клуб до января 1992 года, после чего ушел в «Бенфику».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 27 матчах. Сегодня появилась информация, что руководство красно-белых может уволить Паоло Ваноли с поста главного тренера команды. Позднее «Спартак» опроверг эту информацию.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mostovoy-gotov-vozglavit-spartak?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
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Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
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