Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов стать главным тренером команды.

«С радостью, но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь», — приводит «Спорт день за днем» слова Мостового.

Мостовой — воспитанник «Спартака», он играл за клуб до января 1992 года, после чего ушел в «Бенфику».

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в 27 матчах. Сегодня появилась информация, что руководство красно-белых может уволить Паоло Ваноли с поста главного тренера команды. Позднее «Спартак» опроверг эту информацию.