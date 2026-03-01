Московское «Динамо» громит «Крылья Советов» после первого тайма

«Динамо» побеждает «Крылья Советов» со счетом 3:0 после первого тайма 19-го тура РПЛ. Матч проходит на «ВТБ Арене».

Счет в игре открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин на 15-й минуте. На 26-й минуте Муми Нгамале реализовал 11-метровый удар, а затем Антон Миранчук забил третий гол «Динамо».

На счету московской команды четыре удара в створ ворот соперника, у «Крыльев Советов» — один удар.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

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