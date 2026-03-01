Футбол
1 марта, 13:37

«Динамо» — «Крылья Советов»: Миранчук довел счет до разгромного

Ана Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук забил на 34-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 3:0.

Константин Тюкавин сделал передачу на Миранчука, который перекинул мяч через вратаря гостей Сергея Песьякова.

Для Миранчука это дебютный гол за бело-голубых.

«Динамо» громит «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.
01 марта, 13:00. Динамо (Москва)
Динамо
4:0
Крылья Советов

Антон Миранчук
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
    «Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

    Московское «Динамо» громит «Крылья Советов» после первого тайма
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
    2
    		 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
    3
    		 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
    4
    		 ЦСКА 19 11 3 5 30-18 36
    5
    		 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
    6
    		 Спартак 19 9 5 5 29-25 32
    7
    		 Ахмат 19 7 4 8 23-25 25
    8
    		 Динамо 19 6 6 7 31-26 24
    9
    		 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
    10
    		 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
    11
    		 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
    12
    		 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
    13
    		 Кр. Советов 19 4 5 10 20-37 17
    14
    		 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
    15
    		 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
    16
    		 Сочи 19 2 3 14 18-44 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    7.03 16:45 Ростов – Балтика - : -
    7.03 19:00 Пари НН – Сочи - : -
    8.03 12:00 Оренбург – Зенит - : -
    8.03 14:30 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
    8.03 17:00 Рубин – Краснодар - : -
    8.03 19:30 ЦСКА – Динамо - : -
    9.03 16:30 Локомотив – Ахмат - : -
    9.03 19:00 Спартак – Акрон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 5
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 17 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 17 1 7
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

