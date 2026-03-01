«Динамо» — «Крылья Советов»: Миранчук довел счет до разгромного

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук забил на 34-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 3:0.

Константин Тюкавин сделал передачу на Миранчука, который перекинул мяч через вратаря гостей Сергея Песьякова.

Для Миранчука это дебютный гол за бело-голубых.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

01 марта, 13:00. Динамо (Москва)

