Мор надеется увидеть борьбу за инициативу в матче «Крыльев Советов» и «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Крыльев Советов».

«Эта встреча, безусловно, матч тура. В этом туре особо ярких вывесок нет, но даже если бы они были, игра «Крыльев Советов» и «Спартака» все равно очень сильно выделяется. Если «Крылья» в ней сумеют одержать победу, это даст им огромное психологическое преимущество, сами футболисты поверят в то, что они в этом сезоне действительно могут добиться чего-то серьезного. То же самое, в принципе, относится и к «Спартаку» — этот матч для красно-белых многое определяет, победа станет третьей подряд. Одним словом, важность этой игры переоценить сложно. Я очень надеюсь, что будет борьба за инициативу. И не будет такого, что одни будут играть первым номером, а вторые — ловить соперника на контратаках. Думаю, обе команды попытаются доминировать, и в этом случае мы увидим очень интересный футбол. Но, повторюсь, для Самары, которая играет дома, будет важно почувствовать, что они могут играть первым номером против сильного соперника. А у «Спартака» подобран такой состав игроков, что будет психологически неправильно закрываться», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Он также заявил, что будет удивлен, если Абаскаль в этом матче поменяет линию обороны и атаки.

«Единственное, где возможны изменения — это линия полузащиты. Там есть, из кого выбирать. И я жду и надеюсь на появление Литвинова в стартовом составе, хотя понимаю, что шансов на это немного», — добавил Мор.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в девяти турах. 1 октября «Спартак» на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.