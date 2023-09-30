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Сегодня, 17:29

Мор надеется увидеть борьбу за инициативу в матче «Крыльев Советов» и «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Крыльев Советов».

«Эта встреча, безусловно, матч тура. В этом туре особо ярких вывесок нет, но даже если бы они были, игра «Крыльев Советов» и «Спартака» все равно очень сильно выделяется. Если «Крылья» в ней сумеют одержать победу, это даст им огромное психологическое преимущество, сами футболисты поверят в то, что они в этом сезоне действительно могут добиться чего-то серьезного. То же самое, в принципе, относится и к «Спартаку» — этот матч для красно-белых многое определяет, победа станет третьей подряд. Одним словом, важность этой игры переоценить сложно. Я очень надеюсь, что будет борьба за инициативу. И не будет такого, что одни будут играть первым номером, а вторые — ловить соперника на контратаках. Думаю, обе команды попытаются доминировать, и в этом случае мы увидим очень интересный футбол. Но, повторюсь, для Самары, которая играет дома, будет важно почувствовать, что они могут играть первым номером против сильного соперника. А у «Спартака» подобран такой состав игроков, что будет психологически неправильно закрываться», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Он также заявил, что будет удивлен, если Абаскаль в этом матче поменяет линию обороны и атаки.

«Единственное, где возможны изменения — это линия полузащиты. Там есть, из кого выбирать. И я жду и надеюсь на появление Литвинова в стартовом составе, хотя понимаю, что шансов на это немного», — добавил Мор.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в девяти турах. 1 октября «Спартак» на выезде сыграет против самарских «Крыльев Советов». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-mor-v-matche-kry-l-ev-sovetov-i-spartaka-nadeyus-uvidet-bor-bu-za-initsiativu/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
6
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 3 : 1
30.09 14:15
Локомотив – Пари НН
 1 : 0
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
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Александр Солдатенков

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