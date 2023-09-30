Карпукас: «Лучшая прическа? У Миранчука. Пусть ему будет стыдно за то, что за глаза говорит»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопрос «СЭ» о том, нет ли у него обиды на одноклубников за критику о внешнем виде.

— Вышло видео, в котором Миранчук сказал, что у тебя самая ужасная прическа в «Локомотиве». Как к этому относишься?

— Там не только он об этом сказал. Да мне, если честно, все равно. Антоха намного воспитанней человек, чтобы судить по прическе, поэтому я хорошо с ним общаюсь.

— То есть вообще все равно?

— Вообще. Если бы было не все равно, я бы уже постригся. Лучшая прическа? У Антона Миранчука. Пусть ему будет стыдно за то, что за глаза говорит, а я ему буду только хорошее говорить.

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба также заявил, что у Карпукаса худшая прическа среди его одноклубников.

В текущем сезоне Карпукас провел 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.