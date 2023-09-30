Гендиректор «Пари НН» о целях клуба: «Через пять лет — верх турнирной таблицы, через семь — еврокубки»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» обозначил цели клуба.

«Цель внутри, это стратегическая цель — она на пять, на семь лет. Каждая игра должна нас приближать к этой цели. Если мы выигрываем, то набираем очки. Если проигрываем, делаем работу над ошибками. Каким должен быть идеальный «Пари НН» через пять лет? Мы видим себя наверху турнирной таблицы и будем бороться за это. Никто не оглядываться назад, не смотрит на стыки — неинтересно, это прошлое «Парт НН». Хочется верить, что это так. А через семь лет, если вернутся еврокубки, — выступать в них», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 10 матчах. В 11-м туре нижегородцы 8 октября примут «Крылья Советов».