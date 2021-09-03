Мог ли Влашич перейти в «Зенит»? Отвечает гендиректор ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию, что «Зенит» делал предложение армейцам по Николе Влашичу, который в итоге перешел в «Вест Хэм».
— Вчера отец Влашича сказал, что «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына 35 миллионов евро, но армейцы отказали. Это правда?
— Был и такой вариант, да. Но по понятным причинам мы его не приняли. Конечно, с финансовой точки зрения он был очень интересным, но есть и другие очевидные факторы, почему мы не пошли на такой шаг.
— Будет ли ЦСКА сейчас искать замену Влашичу?
— Конечно, уход такого игрока, как Влашич, — серьезная потеря для любого клуба. Но, как известно, ничто не вечно под луной. От нас уходили и другие большие футболисты. И мы тогда задавались вопросом: как же жить дальше?
Полностью интервью Романа Бабаева — здесь.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/gendirektor-cska-roman-babaev-kak-uhodil-vlashich-pochemu-maradishvili-prodali-v-loko-vernetsya-li-zhirkov-intervyu-1831276/
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