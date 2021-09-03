Мог ли Влашич перейти в «Зенит»? Отвечает гендиректор ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию, что «Зенит» делал предложение армейцам по Николе Влашичу, который в итоге перешел в «Вест Хэм».

— Вчера отец Влашича сказал, что «Зенит» предлагал ЦСКА за его сына 35 миллионов евро, но армейцы отказали. Это правда?

— Был и такой вариант, да. Но по понятным причинам мы его не приняли. Конечно, с финансовой точки зрения он был очень интересным, но есть и другие очевидные факторы, почему мы не пошли на такой шаг.

— Будет ли ЦСКА сейчас искать замену Влашичу?

— Конечно, уход такого игрока, как Влашич, — серьезная потеря для любого клуба. Но, как известно, ничто не вечно под луной. От нас уходили и другие большие футболисты. И мы тогда задавались вопросом: как же жить дальше?

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь.