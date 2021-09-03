Миранчука и Жиркова в ЦСКА не будет
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, перейдут ли в армейский клуб полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и свободный агент, защитник Юрий Жирков.
— Антон Миранчук может перейти в ЦСКА?
— Нет. Эта информация не соответствует действительности.
— Вернется ли в ЦСКА Юрий Жирков?
— Нет. Видимо, был какой-то вброс. Понятно, что мы все помним и любим Юру. Но опять же — всему свое время. Мы даже не рассматривали эту опцию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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