Миодраг Божович поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера тульского «Арсенала».

«Положительные эмоции. Чувствую, что я будто вернулся домой. Здесь у меня со многими хорошие отношения. Как будто и не уходил.

Отдохнул я достаточно. Смотрел футбол. Слава богу, что болельщики начали смотреть игры, без них было бы скучно.

Надеюсь, что не подведу и будет хороший результат. Команда качественная и опытная. Думаю, надо только работать и верить. Прорвемся", — приводит слова Божовича пресс-служба клуба.

О подписании контракта с Божовичем «Арсенал» объявил 3 сентября. Соглашение рассчитано на два года.

53-летний черногорский специалист уже работал в Туле с июня 2017 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда занимала седьмое место в РПЛ.