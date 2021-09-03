Божович — о назначении главным тренером «Арсенала»: «Чувствую, будто вернулся домой»
Миодраг Божович поделился эмоциями после назначения на пост главного тренера тульского «Арсенала».
«Положительные эмоции. Чувствую, что я будто вернулся домой. Здесь у меня со многими хорошие отношения. Как будто и не уходил.
Отдохнул я достаточно. Смотрел футбол. Слава богу, что болельщики начали смотреть игры, без них было бы скучно.
Надеюсь, что не подведу и будет хороший результат. Команда качественная и опытная. Думаю, надо только работать и верить. Прорвемся", — приводит слова Божовича пресс-служба клуба.
О подписании контракта с Божовичем «Арсенал» объявил 3 сентября. Соглашение рассчитано на два года.
53-летний черногорский специалист уже работал в Туле с июня 2017 года по октябрь 2018 года. Под его руководством команда занимала седьмое место в РПЛ.
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