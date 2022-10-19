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Сегодня, 09:00

Мог ли Акинфеев отбить удар Зиньковского? Мнение Габулова

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский и Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов в интервью «СЭ» разобрал игру голкиперов в матче 13-го тура РПЛ.

— В главном дерби страны у вратарей не было ярких спасений. Поэтому предлагаю разобрать пропущенные мячи и понять, могли ли в тех эпизодах спасти свои команды Александр Селихов и Игорь Акинфеев.

Начнем с голкипера «Спартака». Первый гол Чалова. Здесь стоит сказать об ошибке Мевли, который позволил армейцу добраться до мяча и выйти один на один с вратарем. Селихов, в принципе, занял хорошую позицию, но слишком много преимуществ в этой ситуации было у атакующего игрока. Чалов вывалился по центру, перед ним был открыт весь створ ворот, он мог пробить в любой угол. Саше объективно было уже сложно максимально сократить угол обстрела.

Второй гол Чалова. Хорошая подача Облякова — форвард армейцев здорово открылся и пробил головой с линии вратарской в противоход, с отскоком от земли. Саша хорошо толкнулся, успел переложить корпус, но ему сложно тут предъявлять претензии. А на перехвате он сыграть не мог.

Игорь Акинфеев. Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габулова

Теперь об Акинфееве. Сумасшедший гол Зиньковского! Настоящее украшение не только тура, но и всего чемпионата. Спартаковцу удался мощный удар по невероятной траектории. Может показаться, что гол был забит с угла штрафной и Игорь должен был контролировать створ ворот. Но я обращу ваше внимание именно на траекторию полета мяча. Ведь сначала он летел в один угол, а потом молниеносно поменял траекторию и влетел в абсолютно другой. В этом и заключалась сложность для Акинфеева. Он смотрел на мяч, готовился среагировать в одну сторону, но мяч вдруг изменил направление... Игорю чисто физически было тяжело среагировать, оттолкнуться и достать этот мяч.

Гол Соболева. У Акинфеева практически не было шансов, как и у Селихова в эпизоде с первым мячом Чалова. Выход один на один. Время, дистанция, мяч под контролем — все факторы были за нападающего красно-белых. Игорь попытался дотянуться ногой, но было сложно спасти, — сказал Габулов «СЭ».

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Зенит

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П
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