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«Миссия выполнена». Кокорин выложил загадочное фото с футболкой «Сочи»

16:28
Александр Кокорин. Фото Instagram.
Александр Кокорин. Фото Instagram.
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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», опубликовал пост в Instagram после отмены матча 29-го тура РПЛ против «Тамбова». В «Сочи» произошла вспышка коронавируса.

— Миссия выполнена. Всем здоровья, — написал форвард.

«Сочи» ранее гарантировал себе сохранение места в РПЛ. Даже в случае, если команда Владимира Федотова получит два технических поражения, то она будет выступать в премьер-лиге в сезоне-2020/21.

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