Миранчук подписал контракт с «Динамо»

Бывший агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ» о подписании контракта игрока с «Динамо».

«Буквально 40 минут назад он подписал контракт и сейчас едет в расположении базы. Так что можно говорить о том, что он игрок московского «Динамо», — сказал Кузьмичев «СЭ».

19 августа «СЭ» сообщал, что московское «Динамо» договорилось о покупке Миранчука. Сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.