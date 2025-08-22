Миранчук подписал контракт с «Динамо»
Бывший агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев сообщил «СЭ» о подписании контракта игрока с «Динамо».
«Буквально 40 минут назад он подписал контракт и сейчас едет в расположении базы. Так что можно говорить о том, что он игрок московского «Динамо», — сказал Кузьмичев «СЭ».
19 августа «СЭ» сообщал, что московское «Динамо» договорилось о покупке Миранчука. Сумма трансфера составит 1,7 миллиона евро.
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|5
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16
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|17.05
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|3 : 1
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|13
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Алексей Батраков
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Эдуард Сперцян
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