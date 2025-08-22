«Оренбург» и «Ахмат» встретятся в матче шестого тура чемпионата России в пятницу, 22 августа. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 18.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Оренбург» — «Ахмат» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

22 августа 2025, 18:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире встречу оренбуржцев и грозненцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров чемпионата России «Оренбург» находится на 10-м месте с пятью очками, а «Ахмат» — на седьмом с шестью очками. В 5-м туре «Оренбург» победил «Акрон» (2:1), а «Ахмат» — «Крылья Советов» (3:1).