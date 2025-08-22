Лаксальт: «Четыре года в «Динамо» были для меня по-настоящему значимыми»

Защитник Диего Лаксальт попрощался с «Динамо» и болельщиками московской команды.

В пятницу, 22 августа, бело-голубые объявили о расторжении контракта с 32-летним футболистом по взаимному согласию сторон.

«Последние четыре года были для меня по-настоящему значимыми, наполненными ростом и ценными уроками, которые мне посчастливилось получить от всех, кто является частью этого клуба. Я глубоко благодарен за доброту и уважение, проявленные ко мне и моей семье. С самого первого дня болельщики поддерживали меня и давали мне почувствовать, что меня ценят, и это то, что я буду помнить всегда. Я искренне желаю всем всего самого наилучшего. До встречи», — приводит пресс-служба московского клуба слова защитника.

Лаксальт выступал за «Динамо» с лета 2021 года. Он провел 78 матчей за команду во всех турнирах, отметившись пятью результативными передачами. Вместе с бело-голубыми уругвайский защитник дважды стал бронзовым призером чемпионата России.