Миодраг Божович: «Люди, которые должны успокаивать ситуацию, этого не сделали. Даже наоборот»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог матча 13-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (1:0).

— Победили за счет борьбы. И чуть-чуть удачи, потому что у «Оренбурга» были хорошие моменты, — рассказал Божович в эфире «Матч Премьер».

Паул Антон — порядочный человек. Сам сказал, что хочет и готов играть после матчей сборных.

Не знаю, что произошло на последних минутах. Не видел момента. После этого надо было успокоить ситуацию. А люди, которые за это ответственны, этого не делают. Даже наоборот.

Я не только про главного судью. Что арбитр может один? Он просто не видит всего, что происходит.

За что меня удалили? За то, что покинул тренерскую зону.

Мои эмоции после финального свистка в центральном круге? Благодарность болельщикам.

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