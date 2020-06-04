Миодраг Божович: «Если играть без зрителей, то непонятно, для кого играть»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о возобновлении сезона РПЛ.

«В целом ситуация везде похожа. В Сербии я 28 дней был в изоляции и там делал тест на коронавирус, он показал отрицательный результат. По приезде в Россию еще раз сделал это — все хорошо. Также сдавали тесты на антитела — скоро узнаем результаты. Не сказать, что ситуация непонятная. Мы закрыты здесь, на базе. На следующей неделе у нас заканчивается двухнедельный карантин, надеюсь, что все будет хорошо.

Если играть без зрителей, то непонятно, для кого играть. Важно, чтобы на стадионе были болельщики, я положительно отношусь к этому. Дай Бог, что ситуация улучшится и позволит сделать так, чтобы больше людей смотрело футбол и на стадионе было достаточно болельщиков.

Могу сказать, что все хорошо, главное — никто не травмирован. Надеемся, что так будет до конца Чемпионата. Конечно, игроки, которые начали раньше тренироваться, они готовы лучше, но еще три недели до начала Чемпионата, время есть. Надеемся, что игроки, прилетевшие позже, прибавят", — приводит слова Божовича пресс-служба самарцев.

РПЛ возобновится 19 июня. «Крылья Советов» занимает 15-е место с 22 очками в турнирной таблице чемпионата России после 22 туров. Самарцы сыграют в первом матче после паузы с «Ахматом», игра пройдет 19 июня.