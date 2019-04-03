Миодраг Божович: "Джано испытывает дискомфорт в колене"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед перенесенным матчем 16-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" заявил, что хавбек Джано испытывает дискомфорт в колене. Полузащитник не попал в заявку самарцев на эту встречу.

- Сегодня 5-6 градусов, нормально для игры. Поле искуственное. Не вижу никаких проблем, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - Настроение хорошее. Это возможность искупить вину за поражение дома.

Почему нет Джано? Он почувствовал дискомфорт в колене. Джано боится играть на искусственном поле. Кто его заменит? На его месте будет играть Шейдаев. Мы выбрали оптимальный состав.

"Оренбург" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. "Крылья Советов" с 24 баллами располагаются на 11-й строчке.

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