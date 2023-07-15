Министр спорта Татарстана: «Рубин» для Казани — бренд республики, большое имя»
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о возвращении «Рубина» в РПЛ.
— Рубин возвращается в РПЛ. Какие у вас ожидания?
— Буквально через неделю стартуют матчи РПЛ. Первый матч у нас c серьезным соперником на выезде, с «Локомотивом». Будем смотреть в динамике. Сейчас сложно что-то говорить. Вы видите, есть ряд приобретений, изменений. Сохранился тренерский штаб, который триумфально завершил первую лигу. Вернулся в РПЛ, занял первое место. Чтобы занять первое место первой лиги нужно тоже играть в серьезный футбол. Ждём побед, успеха, будем поддерживать клуб.
«Рубин» для Казани, Татарстана — бренд, большое имя. Было всем обидно, что мы сделали такую паузу. Но может это и к лучшему. Может эта пауза была нужна. Посмотрим, как мы вернемся. Конечно, настроения закидать всех шапками нет. Фавориты понятны. Сейчас уровень РПЛ сильно вырос. «Зенит» фаворит. Но дальше очень серьезная борьба. Я думаю будет необычный и сильный сезон.
В минувшем сезоне казанский клуб занял первое место в ФНЛ и вернулся в РПЛ спустя год.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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