Министр спорта Татарстана: «Рубин» для Казани — бренд республики, большое имя»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился мнением о возвращении «Рубина» в РПЛ.

— Рубин возвращается в РПЛ. Какие у вас ожидания?

— Буквально через неделю стартуют матчи РПЛ. Первый матч у нас c серьезным соперником на выезде, с «Локомотивом». Будем смотреть в динамике. Сейчас сложно что-то говорить. Вы видите, есть ряд приобретений, изменений. Сохранился тренерский штаб, который триумфально завершил первую лигу. Вернулся в РПЛ, занял первое место. Чтобы занять первое место первой лиги нужно тоже играть в серьезный футбол. Ждём побед, успеха, будем поддерживать клуб.

«Рубин» для Казани, Татарстана — бренд, большое имя. Было всем обидно, что мы сделали такую паузу. Но может это и к лучшему. Может эта пауза была нужна. Посмотрим, как мы вернемся. Конечно, настроения закидать всех шапками нет. Фавориты понятны. Сейчас уровень РПЛ сильно вырос. «Зенит» фаворит. Но дальше очень серьезная борьба. Я думаю будет необычный и сильный сезон.

В минувшем сезоне казанский клуб занял первое место в ФНЛ и вернулся в РПЛ спустя год.