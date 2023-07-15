Министр спорта Татарстана: «Чем больше у «Рубина» будет побед, тем ближе клуб будет к чемпионству»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос, какую цель «Рубин» должен ставить на сезон.

«Я, как человек в этой системе, считаю, что надо задачу ставить не в целом, а перед каждой игрой. Выигрывать каждый матч. Чем больше будет побед, тем ближе мы будем к чемпионству», — сказал Леонов.

В минувшем сезоне казанский клуб занял первое место в ФНЛ и вернулся в РПЛ спустя год.