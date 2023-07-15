Соболев рассказал, почему больше не дарит футболки болельщикам

Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, что больше не отдает футболки болельщикам из-за того, что потом находит их на сайте объявлений о продаже.

«Сейчас футболок мало, но я их и не отдаю никому. Люди делают плакаты, я отдаю, а затем нахожу их на сайте объявлений», — сказал Соболев в интервью YouTube-канала «ФК Бей Беги».

В минувшем сезоне 26-летний россиянин провел 32 матча, в которых забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.