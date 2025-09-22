Крамарич вступил в конфликт с ассистентом арбитра после матча «Сочи» — ЦСКА

Нападающий «Сочи» Мартин Крамарич вступил в конфликт с ассистентом главного арбитра после матча с ЦСКА (1:3) в 9-м туре РПЛ.

Словенец и судья говорили на расстоянии на повышенных тонах при выходе с поля. В диалог вмешался представитель штаба сочинцев.

«Сочи» с 1 очком — на последней строчке в чемпионате. Команда Игоря Осинькина 28 сентября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».