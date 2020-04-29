Министр спорта Матыцин сделал заявление о завершении чемпионата России по футболу

Министр спорт РФ Олег Матыцин во время совещания с руководителями общероссийских спортивных федераций сделал заявление в связи с возможным возобновлением сезона в чемпионате России.

«Отдельную сложность представляет возобновление чемпионатов России по игровым видам спорта, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Мы знаем желание Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги закончить чемпионат. Надо делать все возможное, чтобы эту идею реализовать, хотя сложностей достаточно много».

Первенство РПЛ было приостановлено до 31 мая в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что видеоконференция руководителей РПЛ, которая была запланирована на 30 апреля, перенесена на неопределенный срок.

Собрание РПЛ, запланированное на 30 апреля, перенесено