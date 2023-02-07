Минцифры сообщили о разработке мобильного приложения «Карта Болельщика» для оформления FAN ID

Минцифры выпустили Бета-версию приложения «Карта Болельщика», которая поможет более удобными способами оформить FAN ID для посещения матчей РПЛ.

По информации министерства приложение поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети.

Также сообщается, что в скором времени карту можно будет оформить прямо в приложении и без посещения МФЦ.

На данный момент FAN ID уже оформили 375 тысяч граждан России.

Сама карта болельщика необходима для посещения матчей РПЛ и должна оформляться заранее, до матча, в том числе и на детей до 14 лет.