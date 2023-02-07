Кавазашвили: «Если Абаскаль уйдет из «Спартака», то самая хорошая кандидатура на его должность — Аленичев»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на слова Дмитрия Аленичева о готовности вернуться на пост главного тренера красно-белых.

«Я очень уважаю Аленичева за его заслуги в «Спартаке» и зарубежом. Его работа перед приходом Карреры была нацелена на подбор российских футболистов, за исключением нескольких легионеров. После его ухода Массимо воспользовался некоторыми пополнениями в команде, которые сделал Аленичев, и выиграл РПЛ. Считаю, что Дмитрий не смог найти общий язык с Федуном, поэтому его и убрали из «Спартака».

Сейчас у клуба другое руководство, понимающее. Все знают, что пока Абаскаль на коне, никто даже думать не будет о его смене. Но в будущем, если Гильермо изъявит желание уйти из команды, то самая хорошая кандидатура на его должность — Аленичев. В «Спартаке» всегда будут рады Дмитрию, такие звезды на улице не валяются», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 по август 2016 года. По его руководством команда провела 35 матчей, 17 из них выиграла, шесть раз сыграла вничью и 12 раз проиграла. Последним клубом 50-летнего специалиста был «Енисей», который он покинул летом 2019 года.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» летом 2022 года. Под его руководством команда ушла на зимнюю паузу, занимая второе место в РПЛ.